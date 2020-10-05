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Фанатам не понравилась новая стрижка Елены Яковлевой

 
 
 
 
 
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На съёмках программы "Спасите, я не умею готовить!". 😘❤️ Как вам образ? ✌️ #еленаяковлева

Фанатам не понравилась новая стрижка Елены Яковлевой

Публикация от Елена Яковлева (@elenayakovleva_fan)

Советская и российская актриса театра и кино Елена Яковлева удивила своих поклонников неудачной стрижкой. Недавно она опубликована на своей странице в Instagram снимок со съёмок передачи, на котором она запечатлена в новом образе.

По мнению подписчиков, актрисе не идут небрежно уложенные волосы. Некоторые фолловеры написали в комментариях, что актрисе идёт новая стрижка, но их смутило выражение лица звезды. Другим показалось, что Яковлева выглядит очень грустной и уставшей.

Отмечается, что Елена Яковлева приняла участие в телепередаче "Спасите, я не умею готовить!", которую ведёт Отар Кушанашвили.

Отар сделал огромное количество комплиментов актрисе и даже поинтересовался, не делала ли она пластику лица, на что Яковлева ответила положительно.

 

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