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Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей!🌺❤️ Это большое счастье жить свободно, независимо и на позитиве!🙏❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлён её любимый мужчина. Но звезда решила скрыть его лицо с помощью эмодзи в виде сердца.
"Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье жить свободно, независимо и на позитиве!" — подписала фото артистка.
Стоит отметить, что Волочкова уде больше года скрывает от общественности личность своего избранника. Иногда в социальных сетях демонстрирует, что у неё есть избранник.
В сентябре балерина собиралась выйти замуж за своего любимого человека, но свадьба не состоялась.
Волочкова уже давно закрыла комментарии к своим постам, поэтому поклонники звезды не смогли выразить свой мнение по поводу данной фотографию.
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