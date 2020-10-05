Анастасия Волочкова показала фото своего возлюбленного

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлён её любимый мужчина. Но звезда решила скрыть его лицо с помощью эмодзи в виде сердца.

"Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье жить свободно, независимо и на позитиве!" — подписала фото артистка.

Стоит отметить, что Волочкова уде больше года скрывает от общественности личность своего избранника. Иногда в социальных сетях демонстрирует, что у неё есть избранник.

В сентябре балерина собиралась выйти замуж за своего любимого человека, но свадьба не состоялась.

Волочкова уже давно закрыла комментарии к своим постам, поэтому поклонники звезды не смогли выразить свой мнение по поводу данной фотографию.

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