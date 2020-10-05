Талызина раскрыла причину многолетней вражды с Брыльской

Советская и российская актриса Валентина Талызина рассказала о давней вражде с польской актрисой театра и кино Барбарой Брыльской, которая началась ещё во время съёмок фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

В анонсе нового выпуска передачи "Секрет на миллион" Валентина Илларионовна призналась, что конфликты с коллегой сопровождались не только словесными ссорами, дело доходило даже до драки.

Напомним, что в картине Эльдара Рязанова Валентина Талызина не только исполнила роль подруги Нади, но и озвучивала главную героиню Брыльской, так как Барбара говорила с польским акцентом.

Конфликт между звёздами советского кино обострился после того, как Талызина заявила, что Брыльска, получившая госпремию, не заслужила эту награду. Тогда польская актриса сказала, что Талызина страдает алкогольной зависимостью. Позже Барбара Брыльска извинилась перед Талызиной. В настоящее время, по словам Валентины Илларионовны, конфликт исчерпан.