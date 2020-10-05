Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко утверждает, что ситуация с изменой была заранее спланирована мошенницами.

"Это абсолютно криминальная история. Я не судья этим леди, и речь не обо мне. Это мошенницы, это была заранее спланированная акция, шантаж — я даже не знаю, как это назвать. Мы были в Турции, между собой обсудили. Наташе начали сливать информацию редактора, что есть некие персоналии, ходят по редакциям телеканалов и обладают компрометирующими видео", — пояснил Тарзан в интервью Ксении Собчак.