Анастасия Решетова специально родила Тимати сына, чтобы удержать его, однако у неё не получилось.
Так считает известный блогер Лена Миро. По её словам, теперь, когда рэпер ушёл от модели, она больше не хочет быть матерью.
"Мальчик плачет, кричит, устраивает истерики. Его мама точно так же себя вела, когда Тиман хотел свалить из дома один. Беда в том, что это "сваливание" из дома — явный признак того, что своя жизнь важнее того, кто остался дома", — отметила блогер.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.