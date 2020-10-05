Миро рассказала, зачем Решетова родила Тимати сына

Анастасия Решетова специально родила Тимати сына, чтобы удержать его, однако у неё не получилось.

Так считает известный блогер Лена Миро. По её словам, теперь, когда рэпер ушёл от модели, она больше не хочет быть матерью.