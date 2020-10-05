Ксения Бородина оценила интервью, которое её муж Курбан Омаров дал YouTube-каналу "Алёна, блин!".

Мужчина рассказал в интервью о своих бизнес-проектах, чтобы опровергнуть слухи о том, что он живёт за счёт жены. Однако внимательные зрители разоблачили Омарова и уличили его во лжи.

"Моей ошибкой было залезть в комменты. Забыла я совсем, что там сидят "идеальные жены", "счастливые мамы" со своими "успешными и богатыми мужьями", "не изменщиками". Я рада, что у меня не идеальная семья, а обычная. Нам есть еще чему учиться, что преодолевать, в чем еще будут недопонимания, разногласия. Даже не представляю, что еще надо будет пройти и пройдем ли мы это. Но я знаю точно, что есть много позитива, любви и желания идти вперед", — написала Бородина.