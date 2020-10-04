Красиво жить не запретишь. Зрителей программы "Осторожно, Собчак!" от интервью с Лерой Кудрявцевой отвлекала королевская роскошь жилья успешной телеведущей.
Телеведущая, принявшая участие в шоу "Осторожно, Собчак!, принимала съемочную группу в поистине королевских апартаментах.
Огромная квартира расположена на двенадцатом этаже элитного дома. Обстановка жилья телеведущей выдает ее стремление жить по-королевски.
Квартира, по замечанию интернет-пользователей, больше похожа на "Эрмитаж". Кудрявцева не поскупилась на приобретите предметов искусства, которые нашли свое место в пафосном жилище звезды шоу-бизнеса.
Не все по достоинству оценили вычурное пространство апартаментов Леры Кудрявцевой. Некоторые нашли такое пристрастие к лепнине и позолоте безвкусным.
По признанию телеведущей, она не живет в этой квартире, так как переселилась в загородный дом. В шикарных интерьерах проживает дочка Леры Мария.
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