Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры

Красиво жить не запретишь. Зрителей программы "Осторожно, Собчак!" от интервью с Лерой Кудрявцевой отвлекала королевская роскошь жилья успешной телеведущей.

Телеведущая, принявшая участие в шоу "Осторожно, Собчак!, принимала съемочную группу в поистине королевских апартаментах.

Огромная квартира расположена на двенадцатом этаже элитного дома. Обстановка жилья телеведущей выдает ее стремление жить по-королевски.

Квартира, по замечанию интернет-пользователей, больше похожа на "Эрмитаж". Кудрявцева не поскупилась на приобретите предметов искусства, которые нашли свое место в пафосном жилище звезды шоу-бизнеса.

Не все по достоинству оценили вычурное пространство апартаментов Леры Кудрявцевой. Некоторые нашли такое пристрастие к лепнине и позолоте безвкусным.

По признанию телеведущей, она не живет в этой квартире, так как переселилась в загородный дом. В шикарных интерьерах проживает дочка Леры Мария.