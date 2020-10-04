Известная американская актриса Дрю Бэрримор удивлена, что смогла добиться успеха, несмотря на свою наркозависимость.
Она призналась, что сначала пробовала лёгкие наркотики, однако в 12 лет быстро пристрастилась к тяжёлым веществам. Из-за этого артистку внесли в "чёрный список" голливудских продюсеров.
"Я до сих пор не понимаю, как мне удалось столького добиться. После попадания в черный список я благодарна за любую работу, которую мне удаётся заполучить", — отметила актриса.
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