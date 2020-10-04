Дрю Бэрримор призналась в употреблении наркотиков с 12 лет

Известная американская актриса Дрю Бэрримор удивлена, что смогла добиться успеха, несмотря на свою наркозависимость.

Она призналась, что сначала пробовала лёгкие наркотики, однако в 12 лет быстро пристрастилась к тяжёлым веществам. Из-за этого артистку внесли в "чёрный список" голливудских продюсеров.