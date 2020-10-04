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Стало известно, с кем встречается актер и блогер Антон Лапенко

Актеру приписывают роман с коллегой по творческому цеху.

Стало известно, с кем встречается актер и блогер Антон Лапенко

Личная жизнь одного из популярнейших блогеров Рунета Антона Лапенко долгое была тайной для общественности. Наконец, популярный Instagram комик дал повод для слухов. Свет на тайную любовь самой многоликой звезды Интернета пролился благодаря фестивалю "Кинотавр".

От пристальных взглядов папарацци на фестивале не ускользнули особо нежные отношения между актерами Антоном Лапенко и Аленой Михайловой.

Антон и Алена вместе снялись в популярном сериале "Чики". О том, что актеров связывает нечто больше, чем просто профессиональные отношения, домыслили те, кто наблюдал, как Лапенко и Михайлова прогуливались в обнимку, а затем вместе пошли на пляж.

Данных фактов недостаточно, чтобы объявить звезд сериала "Чики" парой, однако даже этот небольшой эпизод заставил говорить о романе Антона и Алены. Подогрели интерес к личной жизни Лапенко его слова, сказанные в интервью Юрию Дудю.

"Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни. Я боюсь наговорить всего, потому что это начальный этап", — сказал Антон, объяснив, что в любви он во многом походит на одного из своих центральных персонажей — трогательного инженера.

"Инженер очень трепетно относится к своей "особе". В сериале "Внутри Лапенко" лицо возлюбленной инженера всегда скрыто. Видно только, что это блондинка. Алена Михайлова тоже блондинка, так что все сходится", — шутят поклонники интернет-комика.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Антон Лапенко удостоился звания человек года 2020.

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