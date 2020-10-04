Новым героем шоу "Холостяк" может стать Тимати

В социальных сетях начали появляться слухи о том, что Тимур Юнусов станет главным героем восьмого сезона шоу "Холостяк".

По неподтвержденным данным, это стало причиной для разрыва отношений с Анастасией Решетовой, несмотря на то, что у пары только недавно родился ребёнок.

Поклонники считают, что таким образом Тимати хочет не построить любовь, а просто напомнить о себе на большом экране после ухода из Black Star.