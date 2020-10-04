Орбакайте переехала жить в США и теперь любуется статуей Свободы

Кристина Орбакайте опубликовала снимки с семейного отдыха. Брак Кристины Орбакайте с Михаилом Земцовым проверен временем. Вместе пара уже 15 лет. Чета воспитывает дочку Клавдию.

Кристина поделилась в своем Instagram фотографиями с идиллической прогулки на яхте. Семейный отдых звезды шоу-бизнеса выглядит шикарным и уютным одновременно. Семья облачилась в стильные удобные вещи.

Подписчики не удержались и похвалили Кристину за красоту и неувядаемую молодость.

В программе речной прогулки — любование видами Нью-Йорка с яхты.

"С ветерком, с семьей, с любовью!" — отметила Кристина.

49-летняя певица живет в переездах между Россией и США. Сейчас Орбакайте с мужем решили поселиться в Америке, так как дочка пошла в школу в Нью-Йорке.