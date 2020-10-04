Кристина Орбакайте опубликовала снимки с семейного отдыха. Брак Кристины Орбакайте с Михаилом Земцовым проверен временем. Вместе пара уже 15 лет. Чета воспитывает дочку Клавдию.
Кристина поделилась в своем Instagram фотографиями с идиллической прогулки на яхте. Семейный отдых звезды шоу-бизнеса выглядит шикарным и уютным одновременно. Семья облачилась в стильные удобные вещи.
Подписчики не удержались и похвалили Кристину за красоту и неувядаемую молодость.
В программе речной прогулки — любование видами Нью-Йорка с яхты.
"С ветерком, с семьей, с любовью!" — отметила Кристина.
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Такие милые ❤️😍👨👩👧 @orbakaite_k 💫✨ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀. #kristinaorbakaite #orbakaite #кристина #кристинаорбакайте #орбакайте #woman #singer #певица #песня #аллапугачева #пугачева #style #fashion #tbt #photooftheday #picture #photo #pictureoftheday #love #live #music #singer #music #celeb #знаменитости #blackpink #звезды #theoriginals #stars #ольгабузова #kristinaorbakaite #новости #шоубизнес
49-летняя певица живет в переездах между Россией и США. Сейчас Орбакайте с мужем решили поселиться в Америке, так как дочка пошла в школу в Нью-Йорке.
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