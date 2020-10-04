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Молодая жена Петросяна рассказала о волевом характере сыночка

Молодая мамочка опубликовала в своем Instagram-аккаунте жизнерадостную фотографию с сыночком Ваганом и ответила на самый частый вопрос подписчиков.

Молодая жена Петросяна рассказала о волевом характере сыночка

В новом посте 31-летняя супруга известного юмориста решила ответить всем и разом о том, почему она выбрала для сына такое необычное имя — Ваган.

"Чаще прочих я читаю здесь вопрос: "Почему Вы выбрали такое необычное имя?". Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как "щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика", — написала Татьяна у себя на страничке.

Интернет-пользователи прокомментировали пост Татьяны Брухуновой.

"Необычное оно только для русского уха. Имя не необычное, а просто армянское", — высказал кто-то свое мнение.

Молодая мама также рассказала о характере малыша.

"Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот, с кем всегда можно договориться", — поделилась наблюдениями Татьяна.

Интернет-пользователи продолжили размышлять на заданную тему.

"Имя, вероятно, счастливый папаша выбирал. Татьяна просто как мудрая женщина согласилась. Ребенка просто назвали в честь деда", — поделились своими мыслями подписчики.

Татьяна подтвердила это предположение.

"Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали, — написала супруга Евгения Вагановича.

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