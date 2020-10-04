Тимати вспомнил, как Киркоров "вставлял ему палки в колёса"

Киркоров и Тимати. История вражды и примирения. Сейчас, когда отношения двух "коронованных" особ российской эстрады нормализовались, приятели с юмором вспоминают те времена, когда они видеть друг друга не могли.

Киркоров начал травлю против Тимати, когда тот упрекнул организаторов премии "Муз-ТВ", что награды присудили не тем, кто этого действительно заслуживает. Филипп принял слова рэпера на свой счет.

Злопамятный поп-король делал все, чтобы Тимати не появлялся на его пути. Маститый певец отказывался выступать с рэпером на одной сцене и участвовать в одних и тех же проектах.

Филипп заявлял организаторам, что ноги его не будет там, где появится Тимати. Более того, Киркоров задействовал все связи, пытаясь сделать так, чтобы с рэпером никто не имел дела.

Тимати в свою очередь мстил Киркорову с помощью творчества. Своему эстрадному врагу он посвятил песню "Ты кто такой? Давай, до свидания!"

Звезды нашли в себе силы для примирения. Киркоров и Тимати вместе не только снимаются, но и отдыхают. Этим летом, например, рэпер с дочерью отдыхал вместе с Киркоровым и его детьми в Греции.