Резидент и идейный вдохновитель Comedy Club призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.
Мартиросян уверен, что война против армян началась при поддержке Турции. Юморист считает, что проблемы можно решить мирным путем, сев за стол переговоров.
"Война — это самое страшное. Нет насилию и агрессии! Армения за мир. Всегда".
Крик души Гарик опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Особенно артиста беспокоят человеческие жертвы, которые неизбежно влечет за собой любой военный конфликт.
Шоумен обеспокоен судьбой своих родственников в Армении.
"С большой тревогой слежу за событиями на северо-восточной границе Армении. Этот прекрасный регион Армении — моя малая Родина. Именно из Тавушской области Армении все мои предки со стороны отца", — написал телеведущий в микроблоге.
Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.