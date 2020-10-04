Гарик Мартиросян взял на себя роль миротворца

Резидент и идейный вдохновитель Comedy Club призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

Мартиросян уверен, что война против армян началась при поддержке Турции. Юморист считает, что проблемы можно решить мирным путем, сев за стол переговоров.

"Война — это самое страшное. Нет насилию и агрессии! Армения за мир. Всегда".

Крик души Гарик опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Особенно артиста беспокоят человеческие жертвы, которые неизбежно влечет за собой любой военный конфликт.

Шоумен обеспокоен судьбой своих родственников в Армении.