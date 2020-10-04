Игорь Николаев сильно потолстел за время карантина

Дима Билан посетил радиостанцию "Новое радио" вместе с Игорем Николаевым и опубликовал соответствующую фотографию в Instagram.

Однако пользователи социальных сетей не могли узнать на фото Николаева, поскольку за время карантина он серьёзно потолстел. До недавних пор фанаты музыканта были уверены, что певец находится в хорошей физической форме.

Однако набор лишнего веса Николаевым объясняется тем, что артист долгое время провёл в больнице с воспалением лёгких. Коронавирусом Николаев не болел.