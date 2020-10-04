Журнал Forbes опубликовал имена самых высокооплачиваемых актрис мира

На сайте издания Forbes названы имена миллиардерш мирового шоу-бизнеса.

Самой успешной в рейтинге звездных толстосумов оказалась актриса колумбийско-американского происхождения София Вергара. За этот год ей удалось пополнить свои банковские счета на сумму $43 млн.

Далее в списке самых высокооплачиваемых актрис предсказуемо расположилась Анджелина Джоли. В 2020 году признанная королева красоты Голливуда заработала $35,5 млн.

На третьей ступени золотого рейтинга — израильская актриса и модель Галь Гадот. Её доход превысил $31,5 млн.

В головокружительный топ-10 входят также Мелисса Маккарти ($25 млн), Мэрил Стрип ($24 млн), Эмили Блант ($22,5 млн), Николь Кидман ($22 млн), Эллен Помпео ($19 млн), Элизабет Мосс ($16 млн) и Виола Дэвис ($15,5 млн).