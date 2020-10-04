Во время фотосессии с Ириной Шейк случился досадный казус

Папарацци подсмотрели, как Ирина Шейк позировала для гламурного журнала

Оказалось, что за шикарными снимками, которые восхищают публику, стоит довольно-таки утомительная работа.

Процесс фотосъемки оказывается не таким гладким, как видится аудитории. Казалось бы, что может случиться, если задействована идеальная модель и талантливый фотограф? Однако даже на самых профессиональных съемках случаются казусы.

Охотники за скандальными снимками запечатлели то, что остается за кадром. В объектив папарацци попало недовольное лицо супермодели Ирины Шейк, которая сменила множество нарядов в процессе съемок. Неприятным моментом для модели стало то, что предоставленная одежда для гламурного образа оказалась ей мала.

Съемочной группе приходилось проявлять смекалку. Юбку, которая не застегнулась на модельных бедрах Шейк, снимали только с "фасада". Модель была немало раздосадована таким инцидентом.

Фотографы отмечают, что все чаще одежда для съемок поставляется не по размеру. Дизайнеры делают одежду непозволительно маленьких размеров, в которую не могут влезть даже миниатюрные худышки. По этому поводу стилист Фрэн Бернс уже высказывал свое неодобрение.