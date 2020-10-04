Внучка Михаила Боярского примерила неформальный рок-образ

21-летняя Екатерина Боярская показывает свою дерзкую натуру и творческий потенциал.

Дочь сына звезды советского кино Михаила Боярского умело привлекает к себе внимание публики. Неформалка не боится бросить тень на депутатскую карьеру отца Сергея Боярского.

Девушка поразила подписчиков волосами всех оттенков радуги и провокационным нарядом. Внучка народного артиста предстала на снимках в латексной мини-юбке и в сетчатых колготках.

Девушку вдохновляет музыкальная карьера. Екатерина берет уроки вокала и проходит кастинги в рок-группы. Ее можно часто встретить на светских тусовках.

Протест юности Катя проявляет, наряжаясь в вызывающие наряды и участвуя в ярких фотосессиях.