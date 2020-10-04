Талызина рассказала о подлости своего мужа

Народная артистка РСФСР в передаче "Секрет на миллион" рассказала о своей семейной драме.

Причиной развода артистки Талызиной с мужем-художником Леонидом Непомнящим стала банальная измена. Всё было как в сюжете классического анекдота. Актриса застала супруга в постели с любовницей. Муж не побоялся осквернить изменой супружеское ложе. Вернувшая со съемок Талызина застукала любовников в собственной квартире.

"Я звонила ей, предупреждала, что она разбивает семью. Они не виделись два месяца, но потом все началось снова. У меня был нервный срыв, я оказалась в больнице, пролежала 40 дней, начались проблемы с щитовидкой", — призналась Талызина.

Пережить удар, по словам актрисы, помогло понимание, что ей надо заботиться о матери, о дочери. Кроме того, ей приходилось решать проблемы материального плана.

С мужем, который женился на разлучнице, Талызина смогла наладить общение, так как у них была общая дочь.