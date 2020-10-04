Развод пошёл Пелагее на пользу

Обладательница шикарного "народного" голоса Пелагея появилась на публике постройневшая, помолодевшая и с глубоким декольте.

Тяжелое расставание с супругом-хоккеистом Иваном Телегиным Пелагея переживает стоически. Певице удалось зачеркнуть прошлое и шагнуть в новую жизнь преображенной и уверенной в себе.

Самая русская и родная исполнительница поделилась фотографией в Instagram. На снимке Пелагея одета в шикарное красное платье с глубоким вырезом. В таком обольстительном образе певицу скоро можно будет увидеть в передаче "КВН", в которой она снова села за стол жюри.