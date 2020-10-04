125-летие Сергея Есенина Безруков со своей творческой командой встретил там, где родился и жил великий поэт.
Праздновать день рождения одного из самых эпатажных поэтов русской литратуры Безруков начал еще задолго до знаменательной даты. Предварил праздник поэтический онлайн-проект "…Знакомый ваш, Сергей Есенин". Безруков, которому блестяще удается декламировать стихи хулиганского поэта, проникновенно прочитал стихотворение "Письмо к женщине".
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Прямо сейчас… В Константиново!!! На Родине Есенина!!!! #юбилейпоэта #125Есенин #есенин
Актер, который так безупречно вжился в роль рязанского мечтателя, в день рождения своего знаменитого тезки 3 октября показал на родине Есенина в селе Константиново спектакль "Хулиган. Исповедь".
"Сергей, я был там совсем недавно, как же там красиво, это просто не описать словами… увидев такую красоту, нельзя остаться равнодушным", — пишут поклонники творчества Безрукова и Есенина о селе Константиново, где находится мемориальный комплекс, посвященный воспевателю "страны березового ситца".
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