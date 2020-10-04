Сергей Безруков показал спектакль "Хулиган. Исповедь" на родине Есенина

125-летие Сергея Есенина Безруков со своей творческой командой встретил там, где родился и жил великий поэт.

Праздновать день рождения одного из самых эпатажных поэтов русской литратуры Безруков начал еще задолго до знаменательной даты. Предварил праздник поэтический онлайн-проект "…Знакомый ваш, Сергей Есенин". Безруков, которому блестяще удается декламировать стихи хулиганского поэта, проникновенно прочитал стихотворение "Письмо к женщине".

Актер, который так безупречно вжился в роль рязанского мечтателя, в день рождения своего знаменитого тезки 3 октября показал на родине Есенина в селе Константиново спектакль "Хулиган. Исповедь".