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Сергей Безруков показал спектакль "Хулиган. Исповедь" на родине Есенина

125-летие Сергея Есенина Безруков со своей творческой командой встретил там, где родился и жил великий поэт.

Сергей Безруков показал спектакль "Хулиган. Исповедь" на родине Есенина

Праздновать день рождения одного из самых эпатажных поэтов русской литратуры Безруков начал еще задолго до знаменательной даты. Предварил праздник поэтический онлайн-проект "…Знакомый ваш, Сергей Есенин". Безруков, которому блестяще удается декламировать стихи хулиганского поэта, проникновенно прочитал стихотворение "Письмо к женщине".

 
 
 
 
 
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Прямо сейчас… В Константиново!!! На Родине Есенина!!!! #юбилейпоэта #125Есенин #есенин

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)3 Окт 2020 в 2:17 PDT

Актер, который так безупречно вжился в роль рязанского мечтателя, в день рождения своего знаменитого тезки 3 октября показал на родине Есенина в селе Константиново спектакль "Хулиган. Исповедь".

"Сергей, я был там совсем недавно, как же там красиво, это просто не описать словами… увидев такую красоту, нельзя остаться равнодушным", — пишут поклонники творчества Безрукова и Есенина о селе Константиново, где находится мемориальный комплекс, посвященный воспевателю "страны березового ситца".

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