Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
У Трампа были проблемы с дыханием из-за коронавируса
Личный помощник Трампа заболел коронавирусом
Кадыров прокомментировал обвинение Навального
Блогер Лена Миро осудила Плющенко и Рудковскую за "суррогатного" сына
Брежнева хотела сделать пластическую операцию, но хирург её отговорил
Мать Бузовой рассказала о кавалерах дочери
Телеведущий Борис Корчевников борется с тяжёлой болезнью
Космонавты на МКС готовятся выпить воду из урины
Участник "Битвы экстрасенсов" Олег Шепс оценил конкуренцию с братом

Петросян назвал художества Геннадия Ветрова "мажорной неразберихой"

Звезда "Аншлага" пробует свои силы в авангардном жанре живописи.

Петросян назвал художества Геннадия Ветрова "мажорной неразберихой"

Выставка юмориста открылась в Москве в усадьбе Н. Е Струйского. Ветров представил на суд зрителей яркие абстрактные работы, которые отражают веселый внутренний мир артиста.

"Друзья! Вот и открылась Ветреная Арт-выставка! Спасибо моим дорогим первым посетителям! Это было здорово! Полный отчет ещё впереди! Приходите за позитивом!" — написал юморист в своем Instagram.

Выставку посетил товарищ и соратник Ветрова Евгений Петросян, который похвалили коллегу за оптимистичный взгляд на жизнь.

Ведущий "Смехопанорамы" рассказал, как он оценивает художественный талант своего соратника по юмористическому цеху.

"Прежде всего, мне нравится то, что творческий человек ищет и находит разные пути самовыражения. Мне нравится, что в этом маскараде ярких красок присутствует радость и призыв к оптимистическому взгляду на жизнь. В этой мажорной неразберихе я ищу лица, фигуры, веселых людей — клоунов. Мне нравится, что в этих картинах веселятся клоуны — люди, небоящиеся смеха над собой ради улыбок других", — дал развернутый отзыв Евгений Петросян.

Сам Ветров рассказал, что его картины украсят одну из клиник Москвы, так как руководители медицинского учреждения убеждены, что картины юмориста обладают терапевтическим эффектом.

Интернет пользователи с интересом отнеслись к новым граням таланта юмориста.

"Клиника, будет вместо лекарств проводить терапию картинами, это уже не живопись, а панацея", — пишут подписчики комика.

"Голосом Гальцева — Ааабалдеть!" — эмоционально реагируют на художественное творчество юмориста интернет-пользователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как изменилась "крестная мама" "Аншлага" Регина Дубовицкая.

Последние материалы
Тимати и Мороз обратились к общественности с сигналом "SOS Камчатка"
Функция отслеживания сна на ваших гаджетах: так ли она полезна
Илон Маск: наш чип передаст данные прямо в мозг
Женщина нашла кошку через 10 лет после пропажи
Блицкриг Азербайджана против Карабаха провалился
Звезды российского шоу-бизнеса посетили модный показ AliExpress
Кадыров прокомментировал обвинение Навального
Блогер Лена Миро осудила Плющенко и Рудковскую за "суррогатного" сына
Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник
Брежнева хотела сделать пластическую операцию, но хирург её отговорил
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.

Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.

Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.
Юрий Лоза рассказал, почему умер Александр Кальянов
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему умер Александр Кальянов
Новости Украины
На Украине придумали новую причину для потери Крыма в 2014 году
Бывший СССР
Карабахский конфликт вышел за рамки "разборок" Армении и Азербайджана
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник
Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Хакан Аксай: в Турции считают, что Москва хочет наказать Ереван
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Путин высказался о внешнем давлении на Белоруссию
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Женщина с документами сотрудника посольства США найдена убитой в Киеве
Юрий Кнутов: России надо готовиться к войне с Турцией
Первые дни войны в Нагорном Карабахе
Скучная президентская кампания в США разочаровала
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Новая война в Нагорном Карабахе была ожидаема
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Почему рождаемость не является приоритетом в стране
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников