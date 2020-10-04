Петросян назвал художества Геннадия Ветрова "мажорной неразберихой"

Звезда "Аншлага" пробует свои силы в авангардном жанре живописи.

Выставка юмориста открылась в Москве в усадьбе Н. Е Струйского. Ветров представил на суд зрителей яркие абстрактные работы, которые отражают веселый внутренний мир артиста.

"Друзья! Вот и открылась Ветреная Арт-выставка! Спасибо моим дорогим первым посетителям! Это было здорово! Полный отчет ещё впереди! Приходите за позитивом!" — написал юморист в своем Instagram.

Выставку посетил товарищ и соратник Ветрова Евгений Петросян, который похвалили коллегу за оптимистичный взгляд на жизнь.

Ведущий "Смехопанорамы" рассказал, как он оценивает художественный талант своего соратника по юмористическому цеху.

"Прежде всего, мне нравится то, что творческий человек ищет и находит разные пути самовыражения. Мне нравится, что в этом маскараде ярких красок присутствует радость и призыв к оптимистическому взгляду на жизнь. В этой мажорной неразберихе я ищу лица, фигуры, веселых людей — клоунов. Мне нравится, что в этих картинах веселятся клоуны — люди, небоящиеся смеха над собой ради улыбок других", — дал развернутый отзыв Евгений Петросян.

Сам Ветров рассказал, что его картины украсят одну из клиник Москвы, так как руководители медицинского учреждения убеждены, что картины юмориста обладают терапевтическим эффектом.

Интернет пользователи с интересом отнеслись к новым граням таланта юмориста.

"Клиника, будет вместо лекарств проводить терапию картинами, это уже не живопись, а панацея", — пишут подписчики комика. "Голосом Гальцева — Ааабалдеть!" — эмоционально реагируют на художественное творчество юмориста интернет-пользователи.

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