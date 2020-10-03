В Москве впервые показали модную коллекцию AliExpress.
Семь российских дизайнеров совместно с AliExpress создали линию модной одежды, которую продемонстрировали на импровизированном подиуме в Центре Международной Торговли в Москве.
Модели эффектно появлялись из лифта и вышагивали по дорожке, очерченной лазером.
Идеей шоу стало взаимопроникновение азиатских и российских традиций моды.
В качестве почетных гостей шоу были такие личности, как Ингеборга Дапкунайте, Юлия Савичева, Лиза Адаменко, Алена Водонаева, Анна Цуканова-Котт и др.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.