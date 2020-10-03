Звезды российского шоу-бизнеса посетили модный показ AliExpress

В Москве впервые показали модную коллекцию AliExpress.

Семь российских дизайнеров совместно с AliExpress создали линию модной одежды, которую продемонстрировали на импровизированном подиуме в Центре Международной Торговли в Москве.

Модели эффектно появлялись из лифта и вышагивали по дорожке, очерченной лазером.

Идеей шоу стало взаимопроникновение азиатских и российских традиций моды.

В качестве почетных гостей шоу были такие личности, как Ингеборга Дапкунайте, Юлия Савичева, Лиза Адаменко, Алена Водонаева, Анна Цуканова-Котт и др.