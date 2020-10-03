Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник

Лера Кудрявцева выиграла первый суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации против Андрея Разина.

Разин распространял слухи о недостойном поведении Леры Кудрявцевой и о том, что она познакомилась со своим супругом благодаря эскорт-услугам, которые она якобы предоставляла.

Телеведущая сумела доказать в суде, что Разин ее оклеветал. Его сведения об аморальном поведении Леры оказались ложными.

Кудрявцева не намерена останавливаться на достигнутом. Она планирует серьезно наказать Разина за его злой язык.

Девушку в её стремлении как следует проучить клеветника поддержал Юрий Шатунов, который тоже судился с Разинм по делу о "Ласковом мае".