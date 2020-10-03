Мама Ольги Бузовой рассказала, что ей никогда не нравились ухажёры дочери.
"Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже", — отметила Ирина Бузова.
Напомним, в Сети до сих пор продолжают ходить слухи о том, что Бузова и Манукян расстались после непродолжительного романа.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.