Мать Бузовой рассказала о кавалерах дочери

Мама Ольги Бузовой рассказала, что ей никогда не нравились ухажёры дочери.

"Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже", — отметила Ирина Бузова.

Напомним, в Сети до сих пор продолжают ходить слухи о том, что Бузова и Манукян расстались после непродолжительного романа.