Звездные молодожены показали, что значит отдохнуть на широкую ногу.
Гламурная парочка арендовала огромный особняк. Сквозь стеклянный пол звездная чета будет любоваться коралловым рифом. Вообще шоумены доказали, что умеют отдыхать с размахом. В их распоряжении бассейный, персональный бары, причал с лодками и площадка для загара.
В сутки такой отдых обойдется парочке в 760 тысяч рублей.
Молодожены могут себе позволить так шиковать, так как Настя и ее муж числятся в долларовых миллионерах.
Парочка отлично воплощает собой мечту о райской жизни. Те, кто поборол в себе зависть, пишут Насте и Элджею "мимишные" комменты в Instagram.
"Малыши, хорошего отдыха";
"Мы хотим совместное фото!";
"Ну просто зайчики!" — пишут поклонники звездной четы.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.