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Настя Ивлева с мужем-рэпером Элджеем укатили на Мальдивы

Звездные молодожены показали, что значит отдохнуть на широкую ногу.

Гламурная парочка арендовала огромный особняк. Сквозь стеклянный пол звездная чета будет любоваться коралловым рифом. Вообще шоумены доказали, что умеют отдыхать с размахом. В их распоряжении бассейный, персональный бары, причал с лодками и площадка для загара.

В сутки такой отдых обойдется парочке в 760 тысяч рублей.

Молодожены могут себе позволить так шиковать, так как Настя и ее муж числятся в долларовых миллионерах.

Парочка отлично воплощает собой мечту о райской жизни. Те, кто поборол в себе зависть, пишут Насте и Элджею "мимишные" комменты в Instagram.

"Малыши, хорошего отдыха";

"Мы хотим совместное фото!";

"Ну просто зайчики!" — пишут поклонники звездной четы.

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