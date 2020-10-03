В новом сезоне "Битвы экстрасенсов" одним из участников шоу стал брат известного экстрасенса Александра Шепса Олег.

В социальных сетях уже начали обсуждать его конкуренцию с прославившимся старшим братом.

"Я всегда работал один. Несмотря на то, что в моей семье экстрасенсорика не является чем-то неординарным (поскольку моя мама и мой старший брат — люди, обладающие сверхчувствительностью в этом отношении), мне всегда было проще находить собственные способы взаимодействия с энергиями высшего порядка, чем пытаться использовать чужие.

Конкуренция, если можно так выразиться, была разве что со старшим братом. Но эта конкуренция двух братьев, не двух эзотериков! Имя Александр Шепс давно известно огромному количеству людей. Я во многом беру с него пример, но ни он, ни я никогда не станем конкурировать друг с другом в области магии. Это попросту невозможно", — пояснил Олег Шепс.