Гарик Харламов и Кристина Асмус не стали "выносить сор из избы".
В отличие от многих знаменитых экс-супругов Гарик Харламов и Кристина Асмус не стали "выносить сор из избы". Их разрыв выглядит хоть и досадным, но вполне благопристойным. Гарику и Кристине удалось воздержаться от взаимных обвинений и упреков. Харламов заверил, что между ним и бывшей женой нет вражды, и они останутся друзьями.
"В конце концов, миллион человек разводятся, главное — остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка. Хотел бы я еще раз жениться? Спросите у меня это года через три", — сказал Харламов.
Сейчас к старейшему резиденту Comedy Club приковано внимание общественности. Каждый шаг комедийной звезды воспринимается, как попытка завести новые отношения.
Приписываемые артисту связи он спешит опровергнуть.
"Каждый день в Сети всплывают какие-то "новости" про мою любовницу, еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время "информационного фастфуда", бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме" — объясняет Гарик.
Подписчики Харламова сожалеют о его разрыве с супругой.
"Много денег и мало счастья", — говорят сочувствующие поклонники юмориста.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.