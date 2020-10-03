Гарик Харламов заявил, что не собирается жениться в ближайшие три года

Гарик Харламов и Кристина Асмус не стали "выносить сор из избы".

В отличие от многих знаменитых экс-супругов Гарик Харламов и Кристина Асмус не стали "выносить сор из избы". Их разрыв выглядит хоть и досадным, но вполне благопристойным. Гарику и Кристине удалось воздержаться от взаимных обвинений и упреков. Харламов заверил, что между ним и бывшей женой нет вражды, и они останутся друзьями.

"В конце концов, миллион человек разводятся, главное — остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка. Хотел бы я еще раз жениться? Спросите у меня это года через три", — сказал Харламов.

Сейчас к старейшему резиденту Comedy Club приковано внимание общественности. Каждый шаг комедийной звезды воспринимается, как попытка завести новые отношения.

Приписываемые артисту связи он спешит опровергнуть.

"Каждый день в Сети всплывают какие-то "новости" про мою любовницу, еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время "информационного фастфуда", бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме" — объясняет Гарик.

Подписчики Харламова сожалеют о его разрыве с супругой.