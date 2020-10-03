Собчак нервничает из-за того, что скоро ей исполнится 39 лет

Собчак призвала мужчин честно признаться, что они выбирают — юную глупышку или женщину, с которой интересно поговорить.

Женщины особенно болезненно воспринимают тему возраста. Ксения Собчак, как оказалось, не исключение. Журналистка, которая за словом в карман не полезет, поразмышляла в своем Instagram о том, что ждет женщину "за сорок".

По ее мнению, интеллектуальные качества женщины для мужчин не столь важны, как безупречная внешность. Зрелой женщине по сути нечего противопоставить достоинствам юной особы. Богатый внутренний мир своих ровесниц мужчины легко меняют на свежесть и очарование юности.

На такие мысли Собчак навели многочисленные примеры, когда мужья бросают своих жен ради молодых любовниц.

"Вчера долго дискутировали с друзьями о том, почему наши седовласые друзья выбирают себе для "второго брака" двадцатилетних девушек. Как говорилось в фильме Сигала "О чем с тобой…?" Разные поколения, разные книги и интересы… Но, видимо, хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины? Или дружить можно с теми "кому за 40", а … все-таки приятнее условную Дарью Коновалову? А то 39 скоро, я начинаю нервничать!" — написала Собчак на своей страничке в Instagram.

Мужчины поспешили утешить Собчак.