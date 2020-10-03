Ксения Собчак разъяснила, для чего политикам нужны юродивые

На своей странице Instagram Ксения Собчак подробно объяснила, чем прикрывается властная элита, чтобы не навлечь на себя гнев толпы.

Живым щитом для истеблишмента, по словам Собчак, являются разные несовершеннолетние Греты, хромые лесбиянки, черные активистки, трансгендерные мусульманки и прочий символический персонал.

"За живым щитом прячется создающая нарратив бессовестная мафия, но ты не можешь плюнуть в ее сторону, не попав во всех этих Грет… истеблишмент оклеил ее портретами все свои стены и двери", — пишет Собчак в своем Instagram-аккаунте.

Проводником в мир мудрости для скандальной журналистки становится некий Фрэнк, в уста которого она вкладывает провокационные изречения.

"Послать их (корпоративные СМИ) куда подальше становится проблематично, потому что тебя могут спросить: "Ты что же, против доброй Греты, гад?" — завершает свои оригинальные размышления Собчак.

Ранее "Правда.Ру" писала о неудачной попытке Собчак стать "крабовой королевой".