Александр Ревва пытался выдать свою фотографию за архивный снимок отца

Один из самых успешных шоуменов страны решил обмануть интернет-аудиторию, но розыгрыш не удался.

Певец и комедийный актер выложил в своем Instagram снимок, на котором запечатлен человек, как две капли воды похожий на самого Ревву.

"Мне всегда говорили, что я похож на маму… Нашёл отцовскую фотографию. Что-то похожее есть?" — написал Александр под фото.

На снимке запечатлен человек, одетый по моде конца прошлого века: в узких коротких брюках и в пиджаке с огромными карманами.

Впрочем, подписчики ни на секунду не поверили комедианту. Поклонники артиста тут же узнали Ревву и предположили, что он пропустил свою фотографию через ретро-фильтр и подписал дату — 1974 (год своего рождения).

Хохму в сети оценили.

"Ты совсем не стареешь, всегда на 40 выглядишь", — пишут подписчики. "Ребята, вы чего. Это и есть Саша. Просто состарил фотку. Это же понятно", — кто-то взял на себя роль разоблачителя. "Профессиональная привычка — выдавать себя за других. Помнится, что Ревва утверждал, что его зовут Артур Пирожков", — прокомментировали пост остряки.

Другие более проницательные поклонники Александра Реввы увидели за этой шуткой проявление детской психотравмы артиста.

Кто-то вспомнил, что папа шоумена Владимир Ревва оставил семью очень рано (Саше и его сестре-двойняшке едва исполнилось 4 месяца). Воспитывали Александра мама и бабушка. По мнению фанатов артиста, так проявляется его тоска по отцу, которого сильно не хватало Саше в детстве.