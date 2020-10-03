Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Банке России сравнили Forex с казино
Воду на Камчатке мог отравить протекший танкер
СК начал проверку по факту загрязнения воды на Камчатке
Си Цзиньпин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Алиев не собирается встречаться с Пашиняном
"Перестарались": отец Тесака считает, что его сына убили
Одного из лидеров ополчения Донбасса арестовали в Сочи
Назарбаев посоветовал Трампу слушаться врачей
В ЕС не видят предпосылок для открытия границ с Россией

Александр Ревва пытался выдать свою фотографию за архивный снимок отца

Один из самых успешных шоуменов страны решил обмануть интернет-аудиторию, но розыгрыш не удался.

Александр Ревва пытался выдать свою фотографию за архивный снимок отца

Певец и комедийный актер выложил в своем Instagram снимок, на котором запечатлен человек, как две капли воды похожий на самого Ревву.

"Мне всегда говорили, что я похож на маму… Нашёл отцовскую фотографию. Что-то похожее есть?" — написал Александр под фото.

На снимке запечатлен человек, одетый по моде конца прошлого века: в узких коротких брюках и в пиджаке с огромными карманами.

Впрочем, подписчики ни на секунду не поверили комедианту. Поклонники артиста тут же узнали Ревву и предположили, что он пропустил свою фотографию через ретро-фильтр и подписал дату — 1974 (год своего рождения).

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне всегда говорили, что я похож на маму... Нашёл отцовскую фотографию. Что-то похожее есть? #ааааа

Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)2 Окт 2020 в 5:31 PDT

Хохму в сети оценили.

"Ты совсем не стареешь, всегда на 40 выглядишь", — пишут подписчики.

"Ребята, вы чего. Это и есть Саша. Просто состарил фотку. Это же понятно", — кто-то взял на себя роль разоблачителя.

"Профессиональная привычка — выдавать себя за других. Помнится, что Ревва утверждал, что его зовут Артур Пирожков", — прокомментировали пост остряки.

Другие более проницательные поклонники Александра Реввы увидели за этой шуткой проявление детской психотравмы артиста.

Кто-то вспомнил, что папа шоумена Владимир Ревва оставил семью очень рано (Саше и его сестре-двойняшке едва исполнилось 4 месяца). Воспитывали Александра мама и бабушка. По мнению фанатов артиста, так проявляется его тоска по отцу, которого сильно не хватало Саше в детстве.

Последние материалы
Жители Степанакерта начали покидать город после обстрела
Саакашвили объяснил, почему Кикабидзе возглавил его партию
В Банке России сравнили Forex с казино
Воду на Камчатке мог отравить протекший танкер
Александр Ревва пытался выдать свою фотографию за архивный снимок отца
СК начал проверку по факту загрязнения воды на Камчатке
Монеточка призналась, что крутит роман со своим продюсером
Си Цзиньпин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Алиев не собирается встречаться с Пашиняном
Супруг Ксении Бородиной привык к тому, что его называют альфонсом
Популярное
Мир. Новости мира
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России

Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.

Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты
Новости Украины
Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты
Общество
Ирина Слуцкая неизлечимо больна
Происшествия
Журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Женщина с документами сотрудника посольства США найдена убитой в Киеве
Юрий Кнутов: России надо готовиться к войне с Турцией
Первые дни войны в Нагорном Карабахе
Скучная президентская кампания в США разочаровала
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Новая война в Нагорном Карабахе была ожидаема
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Почему рождаемость не является приоритетом в стране
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников