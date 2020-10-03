Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом "Монеточка" призналась, что состоит в любовных отношениях со своим продюсером Виктором Исаевым.
Недавно артистка посетила передачу "Вечерний Ургант" вместе с Исаевым. Пара призналась, что живёт вместе.
По словам Монеточки, долгое время они с продюсером были просто друзьями, но эти отношения переросли в "нечто большее".
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.