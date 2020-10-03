Монеточка призналась, что крутит роман со своим продюсером

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом "Монеточка" призналась, что состоит в любовных отношениях со своим продюсером Виктором Исаевым.

Недавно артистка посетила передачу "Вечерний Ургант" вместе с Исаевым. Пара призналась, что живёт вместе.

По словам Монеточки, долгое время они с продюсером были просто друзьями, но эти отношения переросли в "нечто большее".