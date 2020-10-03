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Супруг Ксении Бородиной привык к тому, что его называют альфонсом

В YouTube-шоу "Алена, блин!" муж ведущей "Дома-2" Курбан Омаров рассказал, какого это быть супругом знаменитой и успешной женщины.

Супруг Ксении Бородиной привык к тому, что его называют альфонсом

Курбан Омаров, род занятий которого неизвестен, рассказал об отношениях с супругой.

Он пожаловался на то, что находится под постоянным прицелом журналистов желтой прессы. О муже звезды то и дело выходят сенсационные материалы, в которых его постоянно уличают в изменах. По словам Курбана, подобная информация является чистым вымыслом.

"Я Ксении никогда не изменял", — уверил он интернет-аудиторию.

Супруг телезвезды признался, что боится сделать что-либо, что может навредить репутации своей знаменитой жены. Каждый его шаг, по словам Омарова, трактуется не в его пользу.

Что касается оскорблений, которые приходят в его адрес (Омарова нередко называют альфонсом), то муж Бородиной уже с этим свыкся.

"Сейчас я не обижаюсь, а стебусь над этим", — пояснил Омаров.

Ксения Бородина в своем Instagram написала длинный пост, который выражает свое мнение по поводу интервью супруга на "Ютуб"-канале.

"Моей ошибкой было залезть в комменты, забыла я совсем, что там сидят "идеальные жёны", "счастливые мамы" со своими "успешными и богатыми мужьями", "не изменщиками". Я рада, что у меня не идеальная семья, а обычная. И как потом написали мне многие в директ и в личные сообщения на телефон, у нас тоже так — и примирения, и ссоры, и споры, и жизнь. В целом спасибо вам всем за тёплые слова, за поддержку. Это всегда приятно", — написала телеведущая под фото, где она запечатлена в шикарном авто.

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