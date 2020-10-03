Супруг Ксении Бородиной привык к тому, что его называют альфонсом

В YouTube-шоу "Алена, блин!" муж ведущей "Дома-2" Курбан Омаров рассказал, какого это быть супругом знаменитой и успешной женщины.

Курбан Омаров, род занятий которого неизвестен, рассказал об отношениях с супругой.

Он пожаловался на то, что находится под постоянным прицелом журналистов желтой прессы. О муже звезды то и дело выходят сенсационные материалы, в которых его постоянно уличают в изменах. По словам Курбана, подобная информация является чистым вымыслом.

"Я Ксении никогда не изменял", — уверил он интернет-аудиторию.

Супруг телезвезды признался, что боится сделать что-либо, что может навредить репутации своей знаменитой жены. Каждый его шаг, по словам Омарова, трактуется не в его пользу.

Что касается оскорблений, которые приходят в его адрес (Омарова нередко называют альфонсом), то муж Бородиной уже с этим свыкся.

"Сейчас я не обижаюсь, а стебусь над этим", — пояснил Омаров.

Ксения Бородина в своем Instagram написала длинный пост, который выражает свое мнение по поводу интервью супруга на "Ютуб"-канале.