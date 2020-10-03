Из правоохранительных органов уволили участкового, который выдал поддельную справку о гражданской жене погибшего Сергея Захарова.
Напомним, Сергей Захаров погиб в результате ДТП, которое было спровоцировано Михаилом Ефремовым. Актёр находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об увольнении полицейского сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МВД. Поддельную справку суду предоставил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.