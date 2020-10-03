Участковый лишился работы из-за поддельной справки в деле Ефремова

Из правоохранительных органов уволили участкового, который выдал поддельную справку о гражданской жене погибшего Сергея Захарова.

Напомним, Сергей Захаров погиб в результате ДТП, которое было спровоцировано Михаилом Ефремовым. Актёр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об увольнении полицейского сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МВД. Поддельную справку суду предоставил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.