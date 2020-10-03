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Нелли Уварова вынуждена была оставаться Катей Пушкарёвой в жизни

Звезда популярного сериала "Не родись красивой" рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти ради роли.

Нелли Уварова вынуждена была оставаться Катей Пушкарёвой в жизни

Нелли Уварова, ставшая популярной благодаря роли дурнушки Кати Пушкаревой, строго придерживалась условий контракта сериала "Не родись красивой".

Актриса поведала, что один из пунктов договора гласил, что Нелли до конца съемок в сериале не должна была появляться на людях красивой. Девушку заставляли оставаться в образе серой мышки, дабы раньше времени не раскрыть тайну преображения своей героини.

Это была не единственная жертва, на которую пришлось пойти Уваровой. Она отдала себя в руки стоматологов, которые сделали ей "железную пасть", то есть установили брекеты. Актриса не нуждалась в выпрямлении зубов, тем не менее разрешила себя изуродовать.

По мнению поклонников сериала "Не родись красивой" все жертвы были принесены актрисой не напрасно. Сериал получился отменным, а участие в нем стало визитной карточкой для Нелли Уваровой.

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