Юрий Лоза поделился с подписчиками в социальных сетях информацией о том, почему умер музыкант Александр Кальянов.

"Еще один представитель нашего цеха оставил этот бренный мир. 73 года — это вроде бы и не мало, но когда вспоминаешь сравнительно недавние совместные гастроли, смерть вполне бодрого коллеги воспринимается с трудом", — написал Лоза.

"Последние три года он болел и мало с кем общался, видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее… Царствие Небесное!" — добавил певец.