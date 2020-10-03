Автор хита "Любимка" раньше танцевал в костюме майонезного тюбика

Исполнитель Данил Прытков, больше известный как NILETTO, рассказал в программе "Вечерний Ургант" о своей нелегкой жизни в Екатеринбурге.

По словам певца, ему приходилось браться за любую работу. Среди профессий, в которых попробовал себя Данил, — рабочий стройки, хореограф и даже рекламный аниматор.

Популярный исполнитель признался, что всегда мечтал о сцене. Сначала он пробовал свои силы в танцах, но неожиданно для самого себя стал певцом.

Его композиция "Любимка", надолго задержавшаяся в лидерах музыкальных хит-парадов, принесла ему известность в рекордно короткие сроки. Как и многие популярные хиты, песня "Любимка", по словам Данила, была написана молниеносно, за считанные часы.

Прытков — наглядный пример того, как человек может прославиться, минуя сложную кухню шоу-бизнеса. Интернет стал той площадкой, на которой публика безошибочно выбирает себе кумиров.

NILETTO продолжает музыкальную карьеру, пробуя себя в дуэтах с другими восходящими звездами страны.

Доходы певца уже позволили ему подумать о том, чтобы перевезти маму из Екатеринбурга. В настоящий момент он находится в поисках подходящей недвижимости для неё.