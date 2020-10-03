Галкин записал на видео последнюю встречу с Александром Кальяновым

Пародист Максим Галкин на своей страничке Instagram рассказал о последней встрече с музыкантом.

Трижды лауреат премии "Шансон года", исполнитель таких песен, как "Таганка", "Старое кафе", "Золотая аллея" и др. Александр Кальянов, по словам Максима Галкина, предчувствовал свою скорую смерть.

Музыкант, с которым Алла Пугачева прошла большой творческий путь, посещал звездную чету в августе 2020 года. Тогда он подарил семье раритетный приемник. Галкин записал на видео пояснения Кальянова по поводу эксплуатации старинной техники. Это видео стало прощальным.

Талантливый композитор долго боролся с тяжелой болезнью и начинал понимать, что проигрывает в этой неравной схватке.

Максим Галкин написал у себя в Instagram пост, посвященный памяти знаменитого друга Аллы Борисовны.

"Ушёл из жизни наш друг Александр Кальянов, прекрасный музыкант и человек. В начале августа он был у нас в гостях с подарком — привёз раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально для нас нашёл и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это память о последней встрече с Сашей. Он не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику. Соболезнования всем близким".

Сама Алла Борисовна тоже сказала добрые слова в адрес своего соратника по музыкальному творчеству.