Около 25 лет назад Игорь Крутой с первого взгляда влюбился в свою жену Ольгу, однако она была замужем за американским бизнесменом.

"Мы познакомились в общей компании. Любовь возникла у меня сразу. На третьем свидании я предложил ей выйти за меня замуж. Думал, что Оля пошлет, ведь тогда у меня были материальные проблемы. Вдруг она сказала: "Давай!" — рассказал Крутой.

"Первый наш танец был под песню "Я люблю тебя до слез", а еще мы опоздали на торжество", — добавил композитор.