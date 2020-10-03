Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Азербайджан уже потерял в Нагорном Карабахе около 3 тысяч солдат
Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Трамп начал принимать "Ремдесивир"
Макрон призвал Алиева прекратить боевые действия в Карабахе
Михалков заявил, что хакерские атаки на его канал выгодны Трампу
Состояние заболевшего коронавирусом Трампа ухудшилось
Артиллеристы уничтожили условного противника в Восточной Сибири
В Сыктывкаре мужчина напал на полицейских, а позже покончил с собой
Российские военные уничтожили условного противника в Таджикистане

Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.

Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.

Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.

Долгое отсутствие Регины Дубовицкой на экране лишило поклонников возможности наблюдать за тем, как медленно стареет ведущая передачи "Аншлаг". Постепенные изменения во внешности Дубовицкой могли бы сгладить то впечатление, которое она произвела на публику в интернете. Зрители привыкли видеть Регину цветущей женщиной без возраста.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые в жизни встретился с Региной Дубовицкой. Есть, о чем написать. #аншлаг #дубовицкая

Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)1 Окт 2020 в 10:59 PDT

Фото, которое выложил в социальной сети Instagram журналист Феликс Грозданов, удивило людей. В памяти миллионов Дубовицкая оставалась все той же миловидной молодой женщиной, в то время как на снимке видны явные возрастные изменения.

Интернет-публика стала делать самые разные предположения. Кто-то высказал догадку о болезни журналистки, кто-то отметил, что годы берут свое (Дубовицкая отметила 72-летие).

"Возможно ль! ах, Регина, ты ли! Регина, где твоя краса?" — цитируют в Сети переделанные слова из поэмы А. С. Пушкина.

"Регина из породы тех женщин, которые долго сохраняют красоту и свежесть, а потом резко стареют за какой-то год или два", — пишут поклонники жизнерадостной телеведущей.

"Да нормально она выглядит для своих лет. Не вечно же ей быть молодой", — высказывают свое мнение реалисты.

Последние материалы
Игорь Крутой рассказал, как увёл жену из семьи
Азербайджан уже потерял в Нагорном Карабахе около 3 тысяч солдат
Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.
Трамп начал принимать "Ремдесивир"
Оскар Кучера рассказал о смерти отца из-за коронавируса
Ефремов считает, что Пашаев его загипнотизировал
Макрон призвал Алиева прекратить боевые действия в Карабахе
Михалков заявил, что хакерские атаки на его канал выгодны Трампу
Состояние заболевшего коронавирусом Трампа ухудшилось
Популярное
Мир. Новости мира
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России

Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.

Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты
Новости Украины
Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты
Общество
Ирина Слуцкая неизлечимо больна
Происшествия
Журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
Первые дни войны в Нагорном Карабахе
Скучная президентская кампания в США разочаровала
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Новая война в Нагорном Карабахе была ожидаема
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Почему рождаемость не является приоритетом в стране
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников