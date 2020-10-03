Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.

Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.

Долгое отсутствие Регины Дубовицкой на экране лишило поклонников возможности наблюдать за тем, как медленно стареет ведущая передачи "Аншлаг". Постепенные изменения во внешности Дубовицкой могли бы сгладить то впечатление, которое она произвела на публику в интернете. Зрители привыкли видеть Регину цветущей женщиной без возраста.

Фото, которое выложил в социальной сети Instagram журналист Феликс Грозданов, удивило людей. В памяти миллионов Дубовицкая оставалась все той же миловидной молодой женщиной, в то время как на снимке видны явные возрастные изменения.

Интернет-публика стала делать самые разные предположения. Кто-то высказал догадку о болезни журналистки, кто-то отметил, что годы берут свое (Дубовицкая отметила 72-летие).