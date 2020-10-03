Ефремов считает, что Пашаев его загипнотизировал

Михаил Ефремов направил в суд ещё одно письмо, в котором он просит обжаловать приговор.

В нём осуждённый актёр попросил смягчить ему приговор и полностью признал вину. Он утверждает, что адвокат Эльман Пашаев как будто загипнотизировал его.