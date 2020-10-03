Михаил Ефремов направил в суд ещё одно письмо, в котором он просит обжаловать приговор.
В нём осуждённый актёр попросил смягчить ему приговор и полностью признал вину. Он утверждает, что адвокат Эльман Пашаев как будто загипнотизировал его.
"Моя задача — во всем с ним соглашаться. Это было наваждение, гипноз. Я полностью попал под его влияние… Сейчас, когда его нет рядом, я, наконец, осознал, что же реально произошло", — пишет артист.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.