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Михалков заявил, что хакерские атаки на его канал выгодны Трампу

Мощный хакерский удар на авторский Youtube-канал "Бесогон ТВ" Михалков расценил как попытку заставить его замолчать.

У Михалкова взломали личный канал и удалили все выпуски передачи "Бесогон ТВ", начиная с апреля.

Этот удар Никита Сергеевич выдержал с достоинством. Неудачу режиссер воспринял как повод заняться ребрендингом канала.

Актер, следуя общемировым тенденциям, размышляет над тем, чтобы сократить название своей программы. Вместо "Бесогон ТВ" его авторское детище может получить название "Бес" или "Гон".

Неприятностям, связанным с происками врагов главного рупора страны, посочувствовала бывшая соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран.

"Как изысканно! Никита Сергеевич, блеск!" — поддержала журналистка заявления Никиты Сергеевича.

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