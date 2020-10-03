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Гарик Харламов подарил свой хриплый голос волку из "Ну, погоди!"

В своем аккаунте Instagram маститый резидент Comedy Club выставил снимок, где он копирует позу культового персонажа советского мультфильма.

Гарик Харламов подарил свой хриплый голос волку из "Ну, погоди!"

Снимок, где Гарик сидит с самым харизматичным персонажем советской мультипликации, был явным намеком на то, что комик задействован в озвучке главного персонаже культового анимационного фильма. Весть об этом разлетелась ранее, однако Харламов решил напомнить подписчикам о том, что он с волком, что называется "на дружеской ноге".

 
 
 
 
 
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Теперь смотрим в одну сторону) #волк #нупогоди #союзмультфильм

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

В глаза поклонникам юмориста сразу бросилось то, как Гарик похудел. Сотни комментариев были написаны по поводу преображения артиста.

Лишь потом особенно проницательные поклонники стали считывать намек Харламова по мультфильм "Ну, погоди!"

"Вот теперь надо снять новый мультик "Ну, погоди" и отдать его на озвучку Гарику", — прокомментировали подписчики.

"Именно это и случилось", — написал в ответ Гарик.

Хрипловатый тембр голоса Харламова действительно может стать неплохой альтернативой неподражаемый озвучке Анатиолия Папанова.

52 новых эпизода любимого мультфильма уже готовят в выпуску. Первую серию обещают показать уже в этом году.

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