Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о том, что в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился ребёнок. Мальчика назвали Арсением.

"Мне приятно, что Яна и Женя назвали сына Арсением в честь нашего сына Арсения. Значит, вырастет талантливый парень. Для меня появление на свет ребёнка стало таким же сюрпризом, как и для других.