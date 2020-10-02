Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о том, что в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился ребёнок. Мальчика назвали Арсением.
"Мне приятно, что Яна и Женя назвали сына Арсением в честь нашего сына Арсения. Значит, вырастет талантливый парень. Для меня появление на свет ребёнка стало таким же сюрпризом, как и для других.
Когда мне вчера сказали, что у Яны родился сын, я обалдел. Это было строжайшей тайной. Они молодцы, решают главную проблему в нашей стране — демографическую", — отметил Пригожин в интервью Пятому каналу.
Пригожин заявил, что готов стать отцом. Его супруга Валерия тоже мечтает ещё раз стать мамой.
"Мы с удовольствием бы это тоже сделали, но пока не получается", — поделился продюсер.
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