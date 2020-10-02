Гарику Харламову не хватает любви и ласки после развода с женой

Анна Калашникова рассказала, что страдание юмориста проявляется в том, что он еще больше стал шутить про интим.

Модель и певица Анна Калашникова на Московском международном кинофестивале поведала о том, как главный резидент Comedy Club чувствует себя после расставания с женой.

"Ему недостаточно внимания, любви и ласки", — рассказала певица.

Сам Харламов долгое время отказывался комментировать разрыв с супругой, но потом все же кратко разъяснил ситуацию.

"У нас нет вражды, мы изначально решили, что всё пройдет спокойно и по закону, суду — официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно", — сказал Харламов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Гарик Харламов рассказал, что сохранит дружеские отношения с Асмус.