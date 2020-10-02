Женщина, которая чуть было не стала причиной расставания одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, продолжает пиариться на секс-скандале.
История с изменой Тарзана, которая должна была уже закончиться, подогревается новыми заявлениями Анастасии Шульженко.
Роковая красотка, от которой на время потерял голову Сергей Глушко, выложила в Сеть видео, в котором призывает народ быть к ней добрее. По словам неудавшейся разлучницы, она не может выйти на улицу, так как прохожие бросают в ее адрес проклятия.
"Я не понимаю, что делает Сережа. Ты с ума сошел? Что с тобой там делают? Как тебе там промыли мозги? Неужели всё, что происходило, — пустой звук?" — обратилась она к своему экс-любовнику, стараясь вызвать жалость.
Не знаем, какие чувства она вызвала у Тарзана, но сочувствия среди интернет-публики Шульженко не нашла. Наоборот, этим видео навлекла на себя ещё большую недоброжелательность и осуждение.
"Ты пыталась увести мужа из семьи, за что тебя жалеть", — пишут негодующие женщины в интернете.
"Ее на улице проклинают, поэтому она решила видео записать, чтобы ее лучше запомнили", — шутят остряки.
Ранее "Правда.Ру писала о том, как Наташа Королёва оправдала измену Тарзана.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".