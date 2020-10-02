Люди кидают проклятия в мой адрес. Новые откровения любовницы Тарзана

Женщина, которая чуть было не стала причиной расставания одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, продолжает пиариться на секс-скандале.

История с изменой Тарзана, которая должна была уже закончиться, подогревается новыми заявлениями Анастасии Шульженко.

Роковая красотка, от которой на время потерял голову Сергей Глушко, выложила в Сеть видео, в котором призывает народ быть к ней добрее. По словам неудавшейся разлучницы, она не может выйти на улицу, так как прохожие бросают в ее адрес проклятия.

"Я не понимаю, что делает Сережа. Ты с ума сошел? Что с тобой там делают? Как тебе там промыли мозги? Неужели всё, что происходило, — пустой звук?" — обратилась она к своему экс-любовнику, стараясь вызвать жалость.

Не знаем, какие чувства она вызвала у Тарзана, но сочувствия среди интернет-публики Шульженко не нашла. Наоборот, этим видео навлекла на себя ещё большую недоброжелательность и осуждение.

"Ты пыталась увести мужа из семьи, за что тебя жалеть", — пишут негодующие женщины в интернете. "Ее на улице проклинают, поэтому она решила видео записать, чтобы ее лучше запомнили", — шутят остряки.

Ранее "Правда.Ру писала о том, как Наташа Королёва оправдала измену Тарзана.