Фанаты не узнали округлившегося Гуфа

41-летний музыкант выложил видео в Instagram, на котором он довольный и толстый отдыхает на Мальдивах с моделью Юлией Королёвой.

Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, делится фотографиями с райского отдыха. Жизнь в достатке и спокойствии превратила провокационного рэпера в милого жизнерадостного "пухлечка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хочу вас расстроить , у меня опять все хорошо 😉 Публикация от @ therealguf 29 Сен 2020 в 2:10 PDT

Лишний вес нисколько не пошатнул самооценку известного рэп-исполнителя. Он вполне доволен собой.

"Хочу вас расстроить, у меня опять все хорошо", — отвечает он на нападки недоброжелателей в своем Instagram-аккаунте.

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать.