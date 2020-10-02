41-летний музыкант выложил видео в Instagram, на котором он довольный и толстый отдыхает на Мальдивах с моделью Юлией Королёвой.
Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, делится фотографиями с райского отдыха. Жизнь в достатке и спокойствии превратила провокационного рэпера в милого жизнерадостного "пухлечка".
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Лишний вес нисколько не пошатнул самооценку известного рэп-исполнителя. Он вполне доволен собой.
"Хочу вас расстроить, у меня опять все хорошо", — отвечает он на нападки недоброжелателей в своем Instagram-аккаунте.
Реакция поклонников не заставила себя долго ждать.
"Так даже слишком, глядя какие щёки отъел, давай новый трек", — отвечают ему на это подписчики.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".