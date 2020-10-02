Хью Джекман снялся в рекламном ролике, который тут же стал вирусным

Голливудская звезда Хью Джекман опубликовал в своем Instagram видео, на котором он в пикантном виде рекомендует купить отличную обувь.

Сюжет ролика незамысловат, но видеоряд более чем провокационен. Реклама была бы вполне заурядной, если бы о достоинствах обуви Хью Джекман не говорил, сидя голым в кожаном кресле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)1 Окт 2020 в 5:02 PDT

Самые "жаркие" ракурсы скрывают ботинки, которые являются единственным предметом гардероба Джекмана на смелом видео.

Подписчики актера уверяют, что не видели более убедительной рекламы за всю свою жизнь.