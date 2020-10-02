Голливудская звезда Хью Джекман опубликовал в своем Instagram видео, на котором он в пикантном виде рекомендует купить отличную обувь.
Сюжет ролика незамысловат, но видеоряд более чем провокационен. Реклама была бы вполне заурядной, если бы о достоинствах обуви Хью Джекман не говорил, сидя голым в кожаном кресле.
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Самые "жаркие" ракурсы скрывают ботинки, которые являются единственным предметом гардероба Джекмана на смелом видео.
Подписчики актера уверяют, что не видели более убедительной рекламы за всю свою жизнь.
"Особенно удалась концовка", — пишут фанаты звезды Голливуда.
"Хью: Вау! Директор: Это новое кресло. Хью: Новое кресло? Потрясающе! Вам нужно присесть, серьёзно. Директор: "Эм… Можете забрать. я… видимо, сожгу его".
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".