Собчак поссорилась с мужем Ксении Бородиной

Бывшая ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Собчак ответила на претензии в её адрес мужа Ксении Бородиной.

Супруг Бородиной Курбан Омаров рассказал на YouTube-шоу "Алёна, блин!", что Собчак позволяет себе вмешиваться в их отношения с женой.

Собчак действительно как-то обмолвилась, что у Бородиной есть проблемы в личной жизни.

Омаров упрекнул Собчак в том, что она мыслит как сплетница фанатских форумов. Курбан вспомнил, как однажды Собчак обвинила его в изменах жене, однако он уверил её, что верен своей любимой супруге, с которой состоит в браке пять лет.

Собчак ответила Омарову с присущей ей резкостью. Ксения предположила, что у дагестанца помрачился рассудок на фоне обострения Карабахского вопроса, что связано с его корнями.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ксения Собчак передумала становиться "крабовой королевой".