Бывшая ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Собчак ответила на претензии в её адрес мужа Ксении Бородиной.
Супруг Бородиной Курбан Омаров рассказал на YouTube-шоу "Алёна, блин!", что Собчак позволяет себе вмешиваться в их отношения с женой.
Собчак действительно как-то обмолвилась, что у Бородиной есть проблемы в личной жизни.
Омаров упрекнул Собчак в том, что она мыслит как сплетница фанатских форумов. Курбан вспомнил, как однажды Собчак обвинила его в изменах жене, однако он уверил её, что верен своей любимой супруге, с которой состоит в браке пять лет.
Собчак ответила Омарову с присущей ей резкостью. Ксения предположила, что у дагестанца помрачился рассудок на фоне обострения Карабахского вопроса, что связано с его корнями.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Ксения Собчак передумала становиться "крабовой королевой".
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".