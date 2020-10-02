О радостном событии в жизни музыканта сообщила его супруга Наталья Сенчукова.
Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова стали дедушкой и бабушкой. Внука звёздной чете подарила старшая дочь Виктора Маша.
"Сегодня у нас в семье большая радость! На свет появилась ещё одна рыбка мужского пола! Старшая дочь Виктора Маша родила сыночка!" — поделилась радостной новостью Наталья Сенчукова в своем Instagram.
Это событие не осталось не замеченным в интернете.
"Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней, растёт здоровым, счастливым, благополучным человечком", — пишут растроганные хорошей новостью подписчики.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".